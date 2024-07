Beach volley passo falso per Nicolai Cottafava nell’esordio delle Olimpiadi | Commessi troppi errori

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 28 luglio 2024) Nettoper Paoloe Samuelenel match d’esordio del torneo didei Giochi Olimpici Estivi di Parigi 2024. Sconfitta per 2-0 (21-19, 21-18) per i nostri portacolori contro i qatarioti Cherif/Ahmed, non riuscendo ad esprimersi al loro solito livello e commettendo diversiche alla lunga hanno indirizzato la partita verso la sconfitta. La sfida ha visto un primo set nel quale il duo azzurro è sempre stato costretto ad inseguire i rivali, mentre nel secondo nonostante una buona reazione, è arrivato un altro parziale a favore dei qatarioti che hanno chiuso i conti. A questo punto per la coppa italiana urge una scossa., che sembravano in crescita di condizione, forse hanno pagato lo stop forzato di Vienna e ora devono remare controcorrente in un girone durissimo.