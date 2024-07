Arnaldi-Fils oggi in tv tennis maschile Olimpiadi Parigi 2024 | canale e orario

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 28 luglio 2024) Matteosfiderà Arthurin occasione del primo turno del torneo disingolarealledi. Dopo un periodo grigio nel circuito maggiore, il giovane italiano cerca riscatto ai Giochi, tentando di concentrarsi sul suoe sul sogno a cinque cerchi: di fronte a lui ci sarà un giocatore in grande forma, difatti il francese è reduce dal titolo 500 ad Amburgo, conquistato dopo aver sconfitto il padrone di casa Alexander Zverev in finale.tenterà di smentire il pronostico che vedefavorito davanti al suo pubblico, ma ci vorrà il miglior Matteo per poter superare l’ostacolo transalpino. Qualora l’italiano riuscisse a vincere, dovrebbe vedersela con uno tra il canadese Milos Raonic e il tedesco Dominik Koepfer al secondo turno.