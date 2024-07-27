Viabilità Roma Regione Lazio del 27-07-2024 ore 18:30 (Di sabato 27 luglio 2024) Viabilità DEL 27 LUGLIO 2024 ORE 18.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio PRUDENZA PER CHI è IN VIAGGIO SULLA FIRENZE-Roma, SI è VERIFICATO UN INCIDENTE TRA IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE Roma NORD E GUIDONIA MONTECELIO, CODE IN DIREZIONE NAPOLI SULLA Roma-TARQUINIA TRA CERVETERI E TORRIMPIETRA PER UN INCENDIO LA VISIBILITà è RIDOTTA PER IL FUMO IN CARREGGIATA PRESTARE ATTENZIONE SU VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO UN INCIDENTE è LA CAUSA DELLE CODE ALL’ALTEZZA DEL PONTE DELLA SCAFA, IN DIREZIONE AEROPORTO NELL’AMBITO DEL TRASPORTO MARITTIMO LazioMAR INFORMA CHE DOMENICA 28 LUGLIO LA CORSA FORMIA PONZA DELLE ORE 06.15 È POSTICIPATA ALLE ORE 07.45 MENTRE LA CORSA FORMIA-PONZA DELLE ORE 18.00 È CANCELLATA LUNEDÌ 29 LUGLIO LA CORA FORMIA-PONZA È POSTICIPATA ALLE 06.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 27-07-2024 ore 17:30 - VIABILITÀ DEL 27 LUGLIO 2024 ORE 17. 45 E LA CORSA UNITÀ VELOCE FORMIA-PONZA DELLE ORE 18. 00 È CANCELLATA LUNEDÌ 29 LUGLIO LA CORA FORMIA-PONZA È POSTICIPATA ALLE 06. 00 È CANCELLATA INFINE, RICORDIAMO CHE SULLA LINEA ROMA-FRASCATI I LAVORI PROSEGUIRANNO FINO AL 31 AGOSTO I LAVORI DI POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE PERTANO SONO ATTIVE CORSE CON BUS PER I COLLEGAMENTI REGIONALI TRA CIAMPINO E VELLETRI, CIAMPINO E ALBANO E CIAMPINO E FRASCATI DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 27-07-2024 ore 16:30 - 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO TRAFFICO REGOLARE SU GRAN PARTE DELLA RETE STRADALE E AUTOSTRADALE CAMBIAMO ARGOMENTO GLI EVENTI ACCESA COMPETIZIONE E ADRENALINA QUESTI GLI INGREDIENTI DEL RALLY DI ROMA CAPITALE, CHE NELLE GIORNATE DI OGGI E DOMANI SI CORRE NEL FRUSINATE. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 27-07-2024 ore 15:30 - SONO ATTIVE MODIFICHE ALLA VIABILITÀ, PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DELLA GARA SPORTIVA LA NOTIZIA IN DETTAGLIO SUL NOSTRO SITO ALLA PAGINA DEDICATA IL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LINEA ROMA-NAPOLI VIA CASSINO LA CIRCOLAZIONE è RALLENTATA PER UN INCENDIO DIVAMPATO NEI PRESSI DELLA LINEA FERROVIARIA TRA COLLE MATTIA E ZAGAROLO I TRENI REGIONALI POSSONO SUBIRE RITARDI FINO A 20 MINUTI. romadailynews
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