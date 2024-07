Viabilità Roma Regione Lazio del 27-07-2024 ore 18 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 27 luglio 2024)DEL 27 LUGLIOORE 18.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPRUDENZA PER CHI è IN VIAGGIO SULLA FIRENZE-, SI è VERIFICATO UN INCIDENTE TRA IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONENORD E GUIDONIA MONTECELIO, CODE IN DIREZIONE NAPOLI SULLA-TARQUINIA TRA CERVETERI E TORRIMPIETRA PER UN INCENDIO LA VISIBILITà è RIDOTTA PER IL FUMO IN CARREGGIATA PRESTARE ATTENZIONE SU VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO UN INCIDENTE è LA CAUSA DELLE CODE ALL’ALTEZZA DEL PONTE DELLA SCAFA, IN DIREZIONE AEROPORTO NELL’AMBITO DEL TRASPORTO MARITTIMOMAR INFORMA CHE DOMENICA 28 LUGLIO LA CORSA FORMIA PONZA DELLE ORE 06.15 È POSTICIPATA ALLE ORE 07.45 MENTRE LA CORSA FORMIA-PONZA DELLE ORE 18.00 È CANCELLATA LUNEDÌ 29 LUGLIO LA CORA FORMIA-PONZA È POSTICIPATA ALLE 06.