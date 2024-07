Una coppia di anziani scatta selfie in riva al mare e il video romantico diventa virale | Che meraviglia Metterei la firma adesso per invecchiare così

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 27 luglio 2024) Nell’era del “tutto e subito”, caratterizzata da rapporti spesso fugaci e dalla tendenza a gettare ciò che si rompe anziché ripararlo, ildi una semplicediinnamoratiuna notizia. Forse perché in questi tempi, in cui la mancanza di empatia sembra una delle piaghe più gravi della società contemporanea, vedere unadi signori che – presumibilmente dopo tanti anni – si vuole ancora bene, fa un certo effetto. Anche per questo motivo, il filmato in questione ha raggiunto attualmente 1,6 milioni di visualizzazioni. A pubblicarlo su TikTok è stata una ragazza di nome Elisabetta, appena pochi giorni fa. La scena è la seguente: nel meravigliosopugliese, una signora di una certa età si trova sulla. Costume intero e occhiali da sole, un sorriso accennato.