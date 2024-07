TS – Koopmeiners contro Koopmeiners | l’amichevole dell’Atalanta finisce pari

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di sabato 27 luglio 2024) 2024-07-27 19:01:06 Calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta TS: Solo un pareggio per l’Atalanta, che sfiora la rimontal’Az Alkmaar nella sua prima amichevole stagionale. Al gol di De Ketelaere, che aveva ribaltato il risultato al 70?, risponde infatti Zeefuik che approfitta di un pasticcio in difesa. Al netto di alcune sbavature difensive, resta la buona prestazione per gli uomini di Gasperini, che nonostante lo svantaggio iniziale sono stati in grado di costruire diverse occasioni da gol, come quelle che hanno visto– per il cui cartellino procedono le trattative fra Bergamo e Torino – provare a lasciare la propria firma sul risultato finale. L’olandese, in campo per tutta la gara, ha inoltre sfidato il fratello Peer, reduce dal prestito all’Almere City.