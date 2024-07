Tramonto Di Vino 2024 | le tre etichette premiate a Riccione

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 27 luglio 2024), 27 luglio– Successo oltre ogni rosea aspettativa nel giardino di Villa Mussolini, a, per l’apertura ufficiale diDi, roadshow del gusto dell’Emilia Romagna che da diciannove anni celebra i vini regionali e i cibi a qualità certificata (Dop e Igp), in un mix di cultura enogastronomica e turismo. Oltre 500 le persone che hanno partecipato all’evento dalle 19 a mezzanotte. A disposizione 300dei consorzi e delle cantine regionali. Per l’occasione l’Associazione Italiana Sommelier Ais Emilia e Ais Romagna e Primapagina Editore, hanno consegnato il premio “Giuliano Zuppiroli”a tre cantine.