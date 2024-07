Ritornano le ’Donne in blues’ Stasera il jazz di Marta Capponi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 27 luglio 2024) ‘Donne in, l’ormai tradizionale rassegna che vede protagoniste alcune delle più interessanti interpreti della scenaistica internazionale, torna con tre appuntamenti in programma. Si comincia questa sera alle ore 21,30 in piazza Colitto a Fratta Terme con la vocalist e compositriceche insieme al suo quartetto presenterà in anteprima ‘Shaking the Blue’, il suo nuovo lavoro discografico in uscita nel prossimo autunno. Prodotto tra l’Italia ed il Regno Unito – dovesi è ritagliata un posto di primo piano nel panorama– il disco è intriso di riferimenti stilistici ai quali la musicista è legata, dalal cantautorato di Joni Mitchell, passando per la ricerca sonora di David Bowie e Laurie Anderson. I testi, mai scontati, sono un elogio ai sentimenti, al tempo che scorre, alla vita, alle relazioni, al dolore e alla guarigione.