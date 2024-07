Perché JFK aveva una noce di cocco sulla scrivania?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di sabato 27 luglio 2024) Molti sono gli aneddoti intorno alla figura di John Fitzgerald Kennedy che, nel corso degli anni, hanno contribuito a definire il ritratto, più o meno realistico del Presidente ucciso a Dallas. Uno dei più curiosi, comunque, riguarda proprio la presenza di unadisua. Un piccolo e insignificante oggetto che, però, per Kennedyun valore molto importante. Questo, infatti, gli ricordava costantemente come la sopravvivenza, spesso, può dipendere anche dalle piccole cose. Una lezione acquisita durante i giorni della Seconda Guerra Mondiale, quando si trovava nel Pacifico al comando di di una piccola unità navale di pattuglia. Il 2 agosto 1943, però, la sua imbarcazione viene colpita da un da un cacciatorpediniere giapponese. Tutto il suo equipaggio cade in mare ma Kennedy non si perde d’animo.