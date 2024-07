Mi prendono in giro perché sono curvy ma segretamente mi desiderano | una modella risponde così ai commenti negativi degli utenti

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 27 luglio 2024) “Miin, ma lo so che midi nascosto”. Queste le parole di affronto dellaOlivia Messina nei confronti di quegli uomini che continuamente la bullizzano sui social. Vittima di body shaming per tutta la sua vita, ancora di più oggi che sui social conta quasi 400mila follower. Ma col tempo la donna ha costruito uno scudo, una difesa arcigna, una forza disarmante che le permette di farsi scivolare tutto addosso. E quindi,, fiera, come giusto che sia: “Non è ironico che il tipo di donna che definisci ‘non attraente’ continui ad apparirti nel ?” Una domanda che continua a porsi l’influencer di Ontario, Canada, che spesso si sente vittimasguardi giudicanti delle persone.