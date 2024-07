Maestra elementare adescava ragazzini per fare sesso e video hard Ora è arrivata la condanna

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 27 luglio 2024) Si faceva chiamare “zia Martina” ed era unadi scuola, ma nel privato secondo le accuse coltivava una serie di perversioni che l’hanno portata dapprima a essere accusata, poita (due volte) per aver adescato minorenni e per aver avuto con loro rapporti sessuali in un B&B nel centro di Bari. Non contenta, durante gli incontri secondo l’accusa si sarebbe anche fatta filmare. La donna, nativa di Polignano a Mare, avrebbe poi partecipato achiamate durante le quali praticava autoerotismo con i. Zia Martina cercava le sue “vittime” sui social e nelle chat. Le indagini hanno avuto inizio dopo le denunce presentate da alcuni genitori, insospettiti per lo strano comportamento dei figli, soprattutto nel corso di alcune anomale dirette sui social.