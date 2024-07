La cerimonia di Parigi 2024 non convince Mentana | Gioca brutti scherzi Che colpo

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 27 luglio 2024) Dalla fenomenale Lady Gaga all'emozionante performance di Céline Dion. Ladi apertura delle Olimpiadi diè stata una celebrazione dei diritti e delle libertà, con un occhio di riguardo alla musica e alla moda, due dei fiori all'occhiello della Francia. Qualche scivolone di stile, però, c'è stato e sulla bilancia hanno pesato parecchio. A far discutere è stata soprattutto l'"Ultima cena" in versione drag queen e la trasformazione della festa dello sport in un'esaltazione del regime woke. Su X gli utenti hanno lanciato commenti sferzanti, non riuscendo ad apprezzare il modo in cui l'evento è stato pensato e organizzato. Enrico, che fin dall'esibizione di Lady Gaga ha fatto sapere di essere collegato e pronto a seguire la, ha poi espresso la sua opinione in maniera rispettosa ma chiara.