In Fortezza la semifinale di Miss Toscana Cinquanta reginette aspiranti al titolo

(Di sabato 27 luglio 2024) Arrivano a Siena, nello scenario dellamedicea, ledi bellezza toscane: laregionale diItalia 2024 si svolgerà infatti domenica 4 agosto, dalle 21.30 inMedicea, con la selezione di. Nel corso della serata sfileranno incircaragazze provenienti da tutta la regione,alla corona del più importante concorso di bellezza italiano. Tra queste ne saranno selezionate ventisette, che saranno poi le protagoniste della finale di2024 in programma il prossimo 1 settembre. La serata sarà presentata da Raffaello Zanieri e Gaetano Gennai con, nelle vesti di co-presentatrice, Cristina Cellai, originaria di Castellina in Chianti, classificatasi seconda aItalia 1997 e aEuropa 1998. Tra gli ospiti anche Francesca Bergesio (nella foto),Italia in carica.