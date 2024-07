Il Cio si scusa con la Corea del Sud dopo la gaffe alla cerimonia di Parigi 2024 | Un errore umano

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 27 luglio 2024) Sono arrivate le scuse del presidente del Comitato Olimpico Internazionale (CIO) Thomas Bachlache ha avuto luogo nellad’apertura dei Giochi Olimpici di, nel corso della quale gli atleti sudni sono stati presentati come nordni dagli speaker. Come si legge in una nota del Cio, Bach ha “parlato con il presidente della Repubblica di, Yoon Suk-yeol” e “in questa telefonata, il presidente del CIO si èto per l’nella trasmissione audio delladi apertura dei Giochi Olimpici didi ieri sera”. Il Cio fa sapere che “il problema è stato identificato come un, per il quale il CIO è profondamente dispiaciuto”.