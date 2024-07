Il caso Letti di cartone? Per la Svezia no | li prende all’Ikea

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 27 luglio 2024) C’è una cosa tra tutte che ha fatto storcere il naso agli atleti del villaggio olimpico più sostenibile di sempre:die materassi riempiti di plastica riciclata. Nessun problema per la nazionale di pallamano svedese, che ha deciso di fare da sé. I giocatori hanno deciso di acquistare materassi più comodi, che permetteranno loro di dormire meglio. Ma dove se non da IKEA, il celebre colosso di mobili scandinavo. E come scoperto dagli inviati del quotidiano saranno i giocatori a pagare il conto da soli, come svelato dal tecnico della Nazionale di pallamano Tomas Axner. Tra le prime a parlare deidila tuffatrice azzurra Chiara Pellacani, che aveva mostrato in un video sui social la sua stanza olimpica. Anche Gimbo Tamberi era incuriosito, è una volta arrivato a Parigi, ecco il video-selfie sul suo profilo social.