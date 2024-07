Brivio rissa e coltellate vicino al municipio | due feriti uno è grave

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 27 luglio 2024)(Lecco), 27 luglio 2024 – Latra marocchini è finita nel sangue questa mattina all'alba a. In due sono stati ricoverati in ospedale. Uno è molto: è stato ferito ae botte. È stato trasferito d'urgenza all'Alessandro Manzoni di Lecco dai sanitari dell'eliambulanza di Como. Tutto è successo poco dopo le 5,al, in centro paese. Due stranieri originari del Marocco di 32 e 34 anni sono rimasti. Sembra che uno dei due stesse attendendo l'altro, a bordo di un'auto, forse una Peugeot. Se si sia trattato di un agguato, oppure di una discussione degenerate non si sa, come non si conoscono i motivi di quello che poi è successo. I residenti della zona riferiscono di grida concitate. I due si sarebbero accoltellati. Uno ha riportato tagli alla mano, l'altro si è accasciato a terra in una pozza del suo stesso sangue.