ATP Kitzbuhel Matteo Berrettini brinda | Non sono stati mesi facili ci ho messo la testa

(Di sabato 27 luglio 2024) Edieci. Decima vittoria in fila per, secondo titolo in due settimane e decimo trofeo per l’azzurro, che prosegue nel suo gran momento e si porta a casa la vittoria finale a, in Austria, battendo il francese Hugo Gaston con un comodo 7-5 6-3. Con questa vittoriariesce a rientrare anche tra i primi 40 giocatori del mondo. Questi 250 punti permettono al romano di risalire la classifica fino al numero 40, con 1216 punti nel ranking ATP. “Ciao a tutti bello. Sarò breve con questo discorso,davvero distrutto – affermaai microfoni dell’organizzazione – Mi complimento ancora con Gaston, ha disputato una grande settimana ed espresso un gran tennis, so che ti troverò sempre competitivo nel Tour, continua così. Complimenti anche alla sua squadra, magari giocheremo altre finali“.