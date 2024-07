Valentina Ferragni incontra la nuova ragazza di Fedez il video

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di venerdì 26 luglio 2024) Secondo diversi rumor non correrebbe buon sangue trae un indizio che dietro alle voci potrebbe esserci qualcosa di vero ce l’ha data il rapper con una frecciatina ben assestata. La sorella minore di Chiara non ha replicato alla shade e contattata da alcuni giornalisti si è anche rifiutata di commentare la separazione dei Ferragnez: “Scusatemi, ma preferisco non parlare perché questa è una cosa che non riguarda me. Parleranno i diretti interessati“.e l’incontro con Garance Authié. Lajr (che ha una crush per Blanco) ieri è finita involontariamente al centro del gossip, perché hato per caso lafiamma di