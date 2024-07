Trump contro Harris | la sua candidatura un colpo di stato

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di venerdì 26 luglio 2024)e il ritiro di Biden: “la suaundi. Sono andati da lui e hanno detto, non puoi vincere” “Penso che siaundi. Non volevano che si candidasse. Era molto indietro nei sondaggi e pensavano che avrebbe perso”, ha detto ieri l’ex presidente, Donald, commentando alla trasmissione Fox & Friends il ritiro del presidente Joe Biden dalla corsa per la Casa Bianca. “Sono andati da lui e hanno detto, non puoi vincere, il che penso sia vero, a meno che non avessi fatto qualcosa di molto stupido, cosa che non avevo intenzione di fare”, ha detto ancora