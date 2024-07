Tempesta Solare in arrivo l’avvertimento della NASA

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di venerdì 26 luglio 2024) Laavverte di una nuovache potrebbe provocare blackout a livello mondiale. L’evento, previsto per sabato 27 luglio, minaccia di causare disagi significativi nelle comunicazioni e nei sistemi elettrici, con conseguenze non del tutto prevedibili. Le ripercussioni potrebbero essere rilevanti, almeno in alcune zone del nostro pianeta. Il fenomeno, causato da eruzioni di plasma dal Sole, potrebbe dunque avere impatti significativi sulla Terra, inclusi blackout diffusi e interruzioni delle comunicazioni. Cos’è una? Unasi verifica quando il Sole rilascia una grande quantità di energia sotto forma di radiazioni elettromagnetiche e particelle cariche. Queste eruzioni, note come espulsioni di massa coronale (CME), possono viaggiare attraverso lo spazio e colpire la magnetosfera terrestre.