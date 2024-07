Sharon Stone il vero motivo dell’ictus che l’ha colpita | 1% di probabilità di sopravvivere

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di venerdì 26 luglio 2024) Il 2001: l’anno in cui la vita diè cambiata per sempre. E sì, perché la malattia può distruggerti o cambiarti profondamente, com’è successo a lei che da quel terribile ictus che non le avrebbe lasciato scampo ha scelto di riprendersi e di cambiare vita. Un coraggio incredibile, quello che ha sempre dimostrato, anche quando Hollywood le ha voltato le spalle perché debilitata fisicamente. Non è una società per deboli, verrebbe da dire, ma lei cefatta ed è oggi in grado di raccontare quello che le è accaduto come una cosa passata e dalla quale ha tratto un grande insegnamento., cosa c’è dietro l’ictus del 2001 La notizia aveva lasciato sgomento il mondo intero e, ancora adesso, quando ne riparla a distanza di molti anni, il pensiero corre a quei momenti terribili in cui la sua vita era appesa a un filo.