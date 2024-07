Serie B interregionale Un rinforzo per l’Halley dalla serie A argentina

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 26 luglio 2024) La Halley Matelica ha ingaggiato Tomas Zanzottera, guardia, classe 1993, 190 centimetri, proveniente, dove ha vestito la maglia dell’Olimpico. È un giocatore esuberante e di talento, che arriva per la prima volta in Italia. "Siamo contenti di venire a Matelica io e la mia famiglia – dice Zanzottera – e per me è un grande passo a livello di carriera. C’è la voglia di disputare una grande stagione e di raggiungere gli obiettivi prefissatisocietà". Cosa pensa di lui il coach Antonio Trullo? "Parliamo di un atleta che ci ha impressionato per la sua attitudine difensiva e per la grande capacità di giocare con e per la squadra. È stato anche nel giro della Nazionale. Siamo molto contenti del suo arrivo a Matelica". "È un giocatore – aggiunge il diesse Luca Usberti – che ha sempre militato nella