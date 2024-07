Roma ecco Dovbyk | De Rossi sceglie l' erede di Lukaku

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di venerdì 26 luglio 2024)scatenata sul mercato, dopo settimane di immobilismo che avevano fatto storcere il naso ai tifosi giallo. Chiusa l'operazione Matias Soulé con laper 30 milioni di euro complessivi,l'attaccante che prenderà il posto di Romelunella rosa a disposizione di De. Si tratta di Artem, centravanti slovacco che nell'ultima stagione si è messo in grande evidenza con la maglia del Girona rivelazione della Liga.ha accettato la corte dellache ha trovato anche un accordo con il suo club sulla base di 26 milioni di euro cui aggiungerne altri 4 in bonus. Altri 30 milioni investiti per cercare di costruire una squadra che dovrà lottare per guadagnare un posto nella Champions League 2025/2026.