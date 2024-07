Rita Atria moriva 32 anni fa | una ferita aperta per chi lotta contro la mafia

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 26 luglio 2024) di Sonia Surico Il 26 luglio non è solo una data sul calendario. È una fenella memoria collettiva di chi crede nella giustizia e nellala. Ogni anno, questo giorno ci riporta alla mente il tragico destino di, una giovane donna che, a soli 17, decise di rompere il silenzio omertoso della sua famiglia. Un silenzio che, in quel lontano 1992, si infranse tragicamente insieme al suo corpo, lanciato dal settimo piano di un palazzo di Roma.era una testimone di giustizia, una figura rara e preziosa in un contesto sociale e familiare dove la legge del silenzio regnava sovrana. La sua storia è quella di una ragazza nata e cresciuta a Partanna, un piccolo comune siciliano, dove laera parte integrante del tessuto sociale.