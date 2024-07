Rimpasto nel Lazio parla Novelli M5S | Crisi politica gravissima nella Regione di Rocca aperta la guerra a Meloni

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di venerdì 26 luglio 2024) Valerio, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle nel, cosa sta succedendo in? E crede che alla fine ilchiesto da Forza Italia si farà? “Laè diventata teatro di una. Quando un partito di maggioranza si rivolta contro la maggioranza stessa, il problema è serio e reale. Da una parte abbiamo un presidente che si sta dimostrando incapace di tenere unita la propria maggioranza, dall’altra una caotica accozzaglia di partiti molto più interessata alle postazioni di potere che al buon governo della. Non posso prevedere con certezza se ilsi farà, ma è chiaro che la pressione interna alla maggioranza è fortissima, edovrà affrontare queste tensioni in qualche modo”.