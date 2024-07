Queste sono le migliori piastre che puoi trovare in circolazione perfette anche per i tuoi capelli

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di venerdì 26 luglio 2024) Andiamo dritti al punto: qualileperper piastrare a doverepiù corti o quelli più ricci? Dipende, viene da rispondere, perché prima è fondamentale capire due cose: con quale tipo di capello abbiamo a che fare, innanzitutto, e qualile caratteristiche che cerchiamo dalla piastra in questione. Preferisci un modello compatto senza fili praticissimo o una piastra più ingombrante, ma super performante? E ancora: una piastra a vapore o un modello con lamine classiche? Insomma, non è sempliceil prodotto giusto al primo colpo, se non si conoscono bene le principali alternative in commercio. In questo articolo proviamo a darti una mano sciogliendo, allo stesso tempo, qualche dubbio.