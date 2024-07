Jacobelli | FIGC? Ben venga il commissario Cambiamenti

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 26 luglio 2024) Xavierha affrontato il tema relativo allae aiin vista nella Serie A e nell’intero calcio italiano. Il suo intervento su TMW Radio. EQUILIBRI – Xaviernon vede altre strade da quella che cita: «Personalmente se nel palazzo non riescono a mettersi d’accordo, benil. L’approvazione del decreto Sport è un passaggio importante per il riconoscimento maggiore dei club di Serie A nel mondo del calcio. Ciò detto però non è solo una questione di bilanciamento dei pesi in, ma anche di cosa fare in futuro. Bisogna andare verso dei, come quello delle seconde squadre. Se il calcio italiano vuole cambiare deve abbandonare gli egoismi e avere una visione comune. E anche il tema dello ius soli deve essere affrontato».