Frattesi a rischio cessione dall’Inter? La reale posizione sul mercato

(Di venerdì 26 luglio 2024)è uno dei giocatori su cui, in queste ultime settimane, si è discusso a livello di. Nonostante sia arrivato appena un anno fa e abbia avuto un ruolo non irrilevante nella conquista del titolo dell’Inter. Ecco come stanno le cose su di lui. UOMO CHIAVE – Davidenell’Inter 2023-2024 è stato sostanzialmente un dodicesimo. Ha collezionato 42 presenze su 49 partite stagionali, contando tutte le competizioni, ma appena 11 da titolare e 7 per intero. In totale ha raccolto 1.555 minuti, con 8 gol e 7 assist: non certo pochi, per un giocatore con un minutaggio del genere. Nella rosa dell’Inter,è il quindicesimo più impiegato. Prima di lui la formazione “base” di Simone Inzaghi più le altre prime alternative Carlos Augusto, Stefan de Vrij e Denzel Dumfries.