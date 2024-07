Federico Talè lascia Italia Viva

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 26 luglio 2024), esponente didella prima ora, tanto da averne fondato il gruppo consiliare in Regione nell’ottobre 2019,il partito di Renzi. Da sempre impegnato in politica, con alle spalle sette anni da sindaco di Mondavio, due legislature da consigliere provinciale e un quinquennio (dal 2015 al 2020) tra i banchi dell’Assemblea legislativa delle Marche, fino a ieriera membro del Comitato nazionale di. "Lascio – spiega – perché in dissenso rispetto alle ultime esternazioni del segretario nazionale Matteo Renzi.