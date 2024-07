F1 GP Belgio 2024 risultati e classifica prove libere 1 | Verstappen domina Ferrari sesta e nona

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 26 luglio 2024) Il circuito di Spa-Francorchamps è palcoscenico della prima sessione didel Gran Premio del. La F1 torna in pista subito dopo l’appuntamento in Ungheria, per disputare l’ultimo weekend di gara prima della sosta estiva. Nel corso della sessione viene ufficializzata la penalità di dieci posizioni di Max, che ha sostituito l’ICE della Power Unit. I piloti in pista si concentrano sull’utilizzo della gomma hard e poi della soft, facendo solo un breve run sulla gomma media. L’olandese della Red Bull segna il miglior giro, rimanendo in testa allaper tutta la sessione. La seconda posizione è di Oscar Piastri, mentre terzo, a sorpresa, si trova la Alexander Albon con la Williams. I piloti torneranno in pista alle 17:00 per la seconda sessione di. M.1:43.372 O. Piastri +0.531 A. Albon +0.727 G. Russell +0.853 L.