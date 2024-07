Ddl concorrenza Hogan Lovells impatto per start up modesto

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 26 luglio 2024) "Due delle misure approvate dal Consiglio dei Ministri sono indubbiamente positive per le-up italiane, anche se l'complessivo dell'intervento è tutto sommato". E' quanto afferna Pierluigi Feliciani dello studio legalein merito alle norme contenute del ddlapprovato dal consiglio dei ministri. "Innanzitutto - spiega - si interviene con l'estensione del termine da 5 a 7 anni in cui una società può permanere nella sezione speciale del registro delle imprese per le-up, solo nel caso in cui, però, tale società rientri nell'ambito di attività economiche considerate strategiche ai sensi della disciplina del golden power".