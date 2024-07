Cottafava Nicolai-Cherif Ahmed Olimpiadi beach volley 2024 | programma orario tv streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 26 luglio 2024) Comincia domani, sabato 27 luglio, la fase a gironi del torneo maschile diai Giochi Olimpici di Parigi. La coppia italiana più accreditata, quella composta da Samuelee Paolo, dovrà fare subito sul serio contro i fortissimi qatarini, medaglia di bronzo nell’ultima edizione olimpica di Tokyo 2021. Debutto molto complicato dunque per, in un gruppo A che comprende anche i fenomeni svedesi Ahman/Hellvig e gli australianidis/Carracher. Ricordiamo che avanzano agli ottavi di finale le prime due classificate di ogni girone (sono sei in tutto i raggruppamenti) e le due migliori terze, mentre le quattro peggiori terze dovranno passare dal barrage.