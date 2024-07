Con Hughes e Clarke sbarcano a Lerici anche Gershwin e Bernstein

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 26 luglio 2024)(La Spezia), 26 luglio 2024 - Nella splendida cornice del castello diprosegue ilMusic Festival. Appuntamento sabato 27 luglio, alle 21.15, con 'My Time', con protagonisti il soprano Melinda, il baritono Rodney Earle ilMusic Festival Quartet. Nel programma, di Leonard, Times Square instrumental medley from On the town, Lonely town from On the Town, I am easily assimilated from Candide, Medley from West Side story: I feel pretty - Maria - Marriage prayer - Tonight - Somewhere.