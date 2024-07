Autonomia differenziata M5S Avellino | Due appuntamenti per firmare

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di venerdì 26 luglio 2024) Il Movimento Cinque Stelle avvia la propria campagna adper il referendum sull’. Il Gruppo Territoriale diha organizzato dueper la raccolta delle firme: Venerdì 26 luglio 2024 dalle 11 alle 13 nella sede del Movimento Cinque Stelle in sede ad(via Mancini,1) raccolta firme. Sabato 27 Luglio in piazzetta Agnes dalle 19 alle 21 gazebo per la raccolta firme. Perché siamo contrari alla legge sull’: frantuma l’Italia con conseguenze devastanti sui diritti di milioni di cittadini e non stanzia alcuna risorsa per garantire i servizi pubblici su tutto il territorio nazionale. Amplia ancora di più le differenze tra le aree più ricche e quelle più povere del nostro Paese.