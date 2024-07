Atletica le speranze di medaglia dell’Italia alle Olimpiadi di Parigi 2024

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 26 luglio 2024) L’Italia dell’si presenterà con grandi ambizionididopo aver conquistato cinque medaglie d’oro a Tokyo. Ledi salire sul podio non mancheranno per il Bel Paese nella capitale francese. Gianmarco Tamberi sogna il bis nel salto in alto, ma dovrà lottare con grandi avversari come il qatarino Mutaz Essa Barshim, lo statunitense JuVaughn Harrison e il neozelandese Hamish Kerr. La missione non sarà semplice per Marcell Jacobs, considerando l’enorme corazzata guidata dal giamaicano Kishane Thompson e dallo statunitense Noah Lyles. Lorenzo Simonelli è divampato sui 110 ostacoli laureando Campione d’Europa e se la giocherà per le medaglie sfidando anche l’icona Grant Holloway.