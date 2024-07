Arriva la prima richiesta di autorizzazione per la vendita di carne coltivata in Ue | è il foie gras di un’azienda francese

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 26 luglio 2024)ladididiin Unione europea. Dopo aver presentato domanda per la commercializzazione a Singapore, negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Svizzera, la start-upGourmey ha annunciato di aver presentato alle autorità di regolamentazione europee unaper il suocoltivato. Per essere commercializzata in Ue, infatti, ladeve essere approvata dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare (Efsa). L’è disciplinata dal Regolamento sui nuovi prodotti alimentari, uno dei quadri normativi più rigorosi al mondo in materia di sicurezza alimentare. Il processo di valutazione dovrebbe durare almeno 18 mesi. Una volta approvato, il prodotto potrà essere commercializzato nel mercato Ue.