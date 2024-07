Anziano di 75 anni travolto e ucciso da un camion a Leffe | è morto sul posto

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 26 luglio 2024) Un uomo di 75dopo statoda un autocarro in via Cesare Battisti a, in provincia di Bergamo. L’incidente è avvenuto venerdì 26 luglio intorno alle 10.30 di mattina. Nonostante gli sforzi del personale sanitario, l’è deceduto sul. Non è chiara, al momento, la dinamica dell’investimento ma i carabinieri di Clusone stanno effettuando i rilievi. Sul luogo dell’incidente sono accorsi in codice rosso – il più grave – un’ambulanza e un’auto medica coordinate dall’agenzia regionale di emergenza urgenza e i vigili del fuoco: purtroppo non sono riusciti a stabilizzarlo.