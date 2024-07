Al via a Prato con lo scrittore Edoardo Nesi la rassegna Ti consiglio un libro

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di venerdì 26 luglio 2024)– Tiun, è partita la nuova iniziativa della biblioteca Lazzerini diinteramente dedicata al pubblico, cui vengono proposti periodicamente 10 consigli d’autrice o d’autore in esposizione nella hall della biblioteca e disponibili gratuitamente per il prestito. Si tratta quindi dei dieci titoli più significativi che di volta in volta scrittrici o scrittori individuano come i libri che hanno segnato la loro storia, con l’augurio che altre lettrici e altri lettori possano approcciarsi a questi testi con curiosità e slancio. Esistono infatti libri in grado di rivoluzionare esistenze. Stiamo parlando dei grandi classici, dei saggi illuminanti, dei bestseller contemporanei, ma anche di piccoli casi editoriali.