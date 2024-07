A Roma la Dream Euro Cup di calcio a 5 per persone con problemi di salute mentale

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 26 luglio 2024), 26 luglio 2024 –diventerà la capitale dela 5 e delladal 23 al 28 settembre, nel corso della Settimanapea per lo Sport. La città eterna ospiterà la “Cup 2024?, un evento no-profit per la promozione e la tutela della. L’evento è stato presentato in Campidoglio alla presenza dell’assessore allo Sport, Grandi Eventi, Turismo e Moda, Alessandro Onorato, il direttore di Rai per la sostenibilità Roberto Natale, il responsabile della DivisioneParalimpico e SperiFige, Giovanni Sacripante, lo psichiatra e ideatore di Crazy for Football, Santo Rullo, e il presidente di Ecos, Valerio di Tommaso.