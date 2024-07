A che ora spadiste e sciabolatori alle Olimpiadi | programma scherma 27 luglio tv streamjng

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 26 luglio 2024) Nella spada femminile Giulia Rizzi, Rossella Fiamingo ed Alberta Santuccio, nella sciabola maschile Luigi Samele, Michele Gallo e Luca Curatoli: sono questi i sei azzurri che terranno a battesimo laitalianadi Parigi 2024. Domani, sabato 27, si assegneranno le prime medaglie nelladei Giochi ed i sei atleti italiani sono già tutti ammessi di diritto ai sedicesimi: per la spada femminili assalti d10.50, per la sciabola maschile si inizierà a tirare d12.30. La diretta tv per gli abbonati sarà fruibile su Eurosport 1 (canale 210) ed Eurosport 2 (canale 211), ma gli abbonati a Sky avranno accesso ad altri sette canali tematici (dal 251 al 257) e a Eurosport 4K (canale 250). La diretta tv gratis e in chiaro sarà disponibile su Rai 2, RaiSportHD.