Voci e musica il ricordo di Pazzi ‘Un giorno senza sera’ al Brindisi Un omaggio al poeta e scrittore

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 25 luglio 2024) Una serata per ricordare uno dei più grandi scrittori e poeti degli ultimi cinquant’anni della letteratura italiana: Roberto. Si chiama ‘Un, dal titolo della sua raccolta di poesie, la serata evento che si svolgerà stasera a partire dalle 21.30 al parco della casa museo Remoa Lido di Spina. A sottolineare la grandezza delloferrarese, bastano i numeri delle sue opere, che sono state pubblicate in ben 26 paesi del mondo e i grandi premi e riconoscimenti ottenuti. Sarà un modo per raccontare, attraverso la voce, le letture e le testimonianze di amici e scrittori del grandeferrarese, scomparso lo scorso 2 dicembre, non solo la sua arte, la sua letteratura, ma per ricordare anche il Robertouomo, letterato e apprezzato insegnante di generazioni di giovani.