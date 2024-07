Traffico Roma del 25-07-2024 ore 14 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 25 luglio 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità sulla tangenziale in Corso la nuova fase dei lavori di riqualificazione fino al 19 agosto è prevista la chiusura alh24 7 giorni su 7 del viadotto inferiore della sopraelevata direzione Salaria da viale Castrense a Largo Passamonti dalla 9 agosto Inoltre verrà chiuso anche il viadotto superiore ovvero quello in direzione di San Giovanni da Largo Passamonti a viale Castrense H 24 e 7 giorni su 7 sull’olimpica in corso invece l’allestimento del cantiere per l’installazione delle barriere spartiin via del Foro Italico la prima fase lanciata nella notte appena trascorsa si concluderà domani notte prevede chiusure notturne nella carreggiata da Salaria a moschea il calendario degli interventi e le modifiche alla viabilità consultabili sumobilita.