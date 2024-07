Torna in pubblico dopo 4 anni dalla malattia | ecco chi è e tutti i dettagli

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di giovedì 25 luglio 2024) Celine Dion, icona mondiale della musica, è pronta a fare il suo ritorno sul palcoquattrodi assenza a causa della sindrome della persona rigida, una raraneurologica. L’occasione è la cerimonia di apertura delle Olimpiadi 2024 a Parigi, un evento che promette di essere memorabile non solo per gli sportivi, ma anche per gli appassionati di musica. Celine Dion a Parigi per le Olimpiadi 2024? Le Olimpiadi 2024 di Parigi iniziano domani, e le indiscrezioni su una possibile esibizione di Celine Dion e Lady Gaga durante la cerimonia di apertura hanno creato grande attesa. Il giornalista Thierry Moreau di RMC ha rivelato che le due cantanti stanno provando insieme la celebre canzone “La Vie En Rose” di Edith Piaf. Moreau ha aggiuntoaffascinanti su ciò che possiamo aspettarci: «Celine Dion sarà vestita da Dior con una bella mantella di piume rosa e nere».