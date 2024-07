Surfista 23enne attaccato da uno squalo | la gamba riportata a riva Le immagini raccapriccianti

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 25 luglio 2024) Kei McKenzie, undi 23 anni, è stato vittima di un attacco dimentre cavalcava le onde a North Shore, una spiaggia di Port Macquarie, in Australia. L’attacco, avvenuto la mattina di martedì 23 luglio, è avvenuto a opera di unobianco di circa 3 metri di lunghezza che, con un solo morso, ha staccato unadel giovane. McKenzie, che era tornato a surfare da poco dopo un periodo di inattività a causa di un infortunio, è riuscito a tornare sullasulla sua tavola nonostante la gravissima ferita. Una volta a terra, è stato prontamente soccorso dai passanti. Un poliziotto fuori servizio ha utilizzato il guinzaglio del suo cane per improvvisare un laccio emostatico e fermare l’emorragia. Una storia simile a quella di Matteo Mariotti, il 20enne parmigiano che ha perso unalo scorso dicembre in Australia dopo l’attacco di uno