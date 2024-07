Qual è la situazione delle carceri in Italia i dati

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di giovedì 25 luglio 2024) Lane è “indecorosa” per un Paese civile. Poche parole, ma lapidarie quelle del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che ha richiamato l'attenzione sul tema, proprio mentre il Senato, in commissione esaminava il decreto in materia, che la prossima settimana arriverà in aula tra polemiche durissime.Le forze politicheForzaha ottenuto dagli alleati il via libera solo a 2 dei 9 emendamenti presentati originariamente. Gli azzurri avevano aspettative diverse soprattutto sulla proposta di modifica che prevedeva la semilibertà nel caso in cui la pena da scontare non superasse i 4 anni. Il presidente dei senatori FI Maurizio Gasparri e il capogruppo in Commissione Giustizia Pierantonio Zanettin avevano provato a puntare i piedi. Ma alla fine hanno desistito. Il resto, si spiega, "si rimanda a un'altra occasione".