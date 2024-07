Parigi 2024 Mattarella e la battuta sul podio accanto a Tamberi ed Errigo | Mi sento vagamente fuori età – Il video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 25 luglio 2024) Il presidente Sergioha raggiunto gli azzurri ain vista della Cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici. Al termine del suo discorso agli atleti il Capo dello Stato ha scherzato con i presenti posando per i fotografial campione di salto in altoe alla campionessa di scherma: «Mietà», ha dichiarato, raccogliendo le risate tra il pubblico. Leggi anche: Olimpiadiarriva a: il viaggio cone l’inno nel Villaggio degli azzurri Olimpiadidi: il programma completo di tutte le competizioni, giorno per giorno, i letti di cartone e i materassi di plastica sui profili degli atleti olimpici.