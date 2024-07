Morlupi | Il giallo oggi è il romanzo sociale Tra noir e rabbia

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 25 luglio 2024) È una fredda domenica invernale a Sofia quando un ragazzo si presenta in commissariato chiedendo dell’ispettore Dimitrov. Deve consegnargli una chiavetta usb contenente il filmato di un brutale omicidio. Dimitrov però non fa in tempo a interrogarlo: prima che l’ispettore arrivi, il ragazzo si toglie la vita ingerendo una pasticca di cianuro e lasciando un biglietto con scritto un nome: Biagio Maria Ansaldi. Il commissario romano di Formule mortali (Salani, 2023) torna così a occuparsi di un nuovo caso ne Il gioco degli opposti, l’ultimo libro di Francois, edito Salani. Qua i “Cinque di Monteverde” si ritrovano spezzati tra due città, nel tentativo di prevenire una catena di delitti che rischia di seminare il panico in tutta Europa.