Media possibile legame tra arrestati in Belgio e l' Isis K

(Di giovedì 25 luglio 2024) Diversi sospettati di terrorismo in, fermati in un blitz condotto questa mattina nel Paese, "provengono dall'Asia centrale e affermano di appartenere allo Stato islamico nel Khorasan", la fazione dell'che opera principalmente in quell'area. Lo riportano ibelgi. L'operazione che ha portato al fermo di sette persone in nove comuni belgi - tra cui Saint-Josse a Bruxelles - è stata fatta scattare "in via preventiva" alla vigilia dell'inaugurazione delle Olimpiadi di Parigi, secondo quanto indicano all'ANSA alcune fonti vicine agli ambienti giudiziari. L'obiettivo di unattentato resta comunque "sconosciuto".