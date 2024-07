Lombardia sotto la morsa dell’afa

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 25 luglio 2024) Milano, 25 luglio 2024 – Temperature lievemente inferiori ai picchi registrati in questi giorni in pianura con un lieve (e temporaneo) allentamento, che dovrebbe far tornare a respirare per qualche ora i lombardi. È questo quello che ci aspetta nella giornata di oggi. Condizioni dunque stabili con qualche annuvolamento come d’abitudine nel settore alpino e prealpino, ma che non dovrebbe tuttavia determinare piogge diffuse. La giornata di oggi, 25 luglio, sarà contraddistinta dal bel tempo dunque. Temperature massime in calo e non superiori ai 32 gradi, minime stazionarie. Situazione sostanzialmente invariata venerdì 26 luglio, con un clima pienamente estivo e temperature ancora superiori ai 30 grandi sulla Pianura Padana, con i soliti addensamenti nuvolosi a ridosso dei rilievi e qualche residuo e locale piovasco.