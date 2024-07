La sua auto prende fuoco automobilista pontino salvo per un soffio

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 25 luglio 2024) Momenti di panico per unmobilista, che è riuscito a scampare appena in tempo all’incendio della sua Toyota Yaris, avvolta dalle fiamme in prossimità dell’incrocio tra strada Sabotino e via Missiroli, vicino Borgo Piave. Intervento tempestivo Mentre era in transito, il conducente ha notato del fumo uscire dal cofano e ha prontamente accostato, riuscendo a scendere dal veicolo prima che l’incendio divampasse completamente. L’allarme al numero unico d’emergenza 112 è scattato immediatamente, consentendo l’intervento dei Vigili del. Grazie alla loro rapidità, è stato possibile spegnere l’incendio e mettere in sicurezza il mezzo, evitando che il rogo potesse estendersi ulteriormente. Gestione del traffico I poliziotti della Squadra Volante hanno gestito il traffico, garantendo la sicurezza della zona mentre i soccorritori erano al lavoro per domare le fiamme.