Il presidente di Israele Herzog in visita da Meloni e Mattarella tra proteste pro Pal e una Roma blindata

(Di giovedì 25 luglio 2024) Ildello stato diIsaacè arrivato questa mattina in Italia per unaistituzionale con ildella Repubblica Sergioe la premier Giorgia. Il viaggio istituzionale è in concomitanza con quello del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu negli Stati Uniti, dove oggi incontrerà ilJoe Biden. Il centro storico diè blindato dalle prime luci dell'alba, con cordoni di polizia che costeggiano Palazzo Chigi e piazza di Montecitorio, e una parte di Via del Corso chiusa al traffico.